João Cancelo raggiunge un nuovo record: è il primo calciatore a vincere 4 dei 5 grandi campionati europei

11/05/2026 | 13:00:26

La vittoria del Clasico di ieri sera ha consegnato al Barcellona il titolo di campione di Spagna e non solo: tra i vincitori c’è anche João Cancelo. Il calciatore, in prestito dall’Al Hilal, ha raggiunto un record del tutto nuovo: il portoghese è infatti il primo a vincere quattro dei cinque principali campionati europei.

Il palmarès di Cancelo comprende infatti, oltre al titolo appena conquistato con il Barcellona, una Serie A vinta con la Juventus (2018-2019), tre campionati d’Inghilterra con il Manchester City (2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023) e una Bundesliga ottenuta con il Bayern Monaco (2022-2023).

Alla bacheca del portoghese mancherebbe ora soltanto la Ligue 1 per completare la sua lista di successi nei campionati europei.

Foto: X Barcellona