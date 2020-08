Joan Jordán: “Ci meritiamo il diritto di sognare in questa finale”

Domani sera riflettori puntati sulla finale di Europa League tra Siviglia e Inter al RheinEnergieStadion di Colonia. Intervistato dal sito ufficiale dei biancorossi, Joan Jordán racconta questo momento: “La figura di Monchi è molto importante, il progetto che ha fatto è impressionante, ha dato molto alla società e sapevamo che era tornato in società per qualcosa di importante”. Una finale contro una squadra importante: “Ci meritiamo il diritto di sognare in questa finale anche se non sarà facile. L’Inter è una squadra importante con tanti giocatori forti”.

Foto: Marca