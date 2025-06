Joan Garcia saluta l’Espanyol: “E’ stata casa mia per 15 anni, non vi chiedo di comprendermi”

18/06/2025 | 13:20:53

Joan Garcia saluta l’Espanyol e si appresta ad accasarsi al Barcellona, il portiere ha salutato sui social l’ormai suo vecchio club: “È giunto il momento di separarsi. Oggi tocca a me dire addio al club che è stata la mia casa da quando avevo 15 anni. In tutto questo tempo, ho cercato di crescere ogni giorno come calciatore e come persona, sempre con umiltà, impegno e l’orgoglio di difendere la porta dell’RCD Espanyol . Ho dato tutto quello che avevo dentro per aiutare la squadra, per rappresentare questo stemma con il massimo impegno e per essere all’altezza di ciò che significa indossare questa maglia. So che questa decisione non sarà facile da capire per tutti. Non ve lo chiedo. Ma voglio che sappiate che è stata una decisione molto ponderata, pensando non solo alla mia carriera, ma anche al meglio per il club, per la mia famiglia e per me”.

Foto: Instagram Joan Garcia