Joan Garcia: “Non vedevo l’ora di arrivare al Barça. Sono qui per crescere e vincere”

20/06/2025 | 22:30:05

Il Barcellona ha già ufficializzato l’ingaggio del portiere Joan Garcia. Dopo l’annuncio, sono arrivate anche le prime dichiarazioni del portiere: “Sono molto felice. Non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno. Sono qui per crescere e vincere tanto”, ha dichiarato ai canali ufficiali del club. Il portiere ha sottolineato la qualità del gruppo e la familiarità con alcuni dei giovani presenti in rosa: “È un progetto entusiasmante, con giocatori fantastici e molto giovani. Non vedo l’ora di iniziare. Che tipo di portiere sono? Coraggioso, dai riflessi rapidi e sicuro nel gioco aereo”. Infine sul nuovo Camp Nou: “Impressionante”.

Foto: Instagram Joan Garcia