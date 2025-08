Laporta rassicura: “L’iscrizione di Joan Garcia non dipende dall’assenza di ter Stegen”

02/08/2025 | 14:50:31

Il Barcellona ha individuato da tempo sul mercato Joan Garcia come nuovo innesto della porta blaugrana. Lo ha ufficializzato da tempo, ma – come capitato spesso in passato – continua a tenere banco la questione “iscrizioni” dei giocatori in rosa.

L’estremo difensore, prodotto delle giovanili dell’Espanyol, è uno dei profili che, al momento, si trova in una condizione di stallo dettata dalla suddetta questione.

A calmare gli animi, ci ha pensato il numero uno dell’equipo spagnolo, Joan Laporta, direttamente ai media, tra cui Mundo Deportivo, presenti in Corea del Sud. A margine della cena di gala, il presidente del Barcellona ha spiegato la situazione legata, indirettamente, anche al numero 1 di casa Barça, Marc-André ter Stegen: “L’iscrizione di Joan Garcia non dipende dall’assenza di ter Stegen, però è effettivamente la via più diretta per effettuare l’iscrizione”. Concludendo l’intervento con un rassicurante: “Facciamo il nostro lavoro e siamo convinti che potremo iscrivere tutti”.

Foto: Instagram Barcellona