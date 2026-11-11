Joan Garcia: “La nostra forza è mantenere il pallone”

11/11/2026 | 11:55:17

Joan Garcia si racconta e difende la filosofia di gioco del Barcellona. Il portiere blaugrana, intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo, ha parlato del momento della squadra di Hansi Flick, delle difficoltà incontrate dopo alcuni risultati negativi e dell’importanza di mantenere il possesso anche nelle fasi più delicate delle partite. L’estremo difensore ha sottolineato come il gruppo abbia saputo reagire dopo le sconfitte contro PSG e Real Madrid: “Dall’interno eravamo tranquilli perché sapevamo di stare facendo le cose bene, ma per diverse ragioni non eravamo riusciti a vincere quelle partite. Avevamo voglia di tornare a vincere, disputare buone gare e segnare tanti gol. Ci siamo rialzati molto bene e abbiamo lavorato molto bene”. Uno degli aspetti più discussi del sistema di Flick riguarda la linea difensiva molto avanzata. Joan Garcia non nasconde i rischi, ma considera il bilancio positivo: “Con lo stile che abbiamo, il portiere deve essere concentrato e attento per aiutare in tutto ciò che può. Mi sento a mio agio. Mi piace contribuire alla squadra in diverse situazioni. È vero che comporta un rischio molto grande, ma alla fine si è visto che ne vale la pena e che funziona”.Il portiere ha poi spiegato come affronta la possibilità di commettere errori: “Se metti tutto sulla bilancia, andrà bene molte più volte. Salverai un’occasione molte più volte di quante commetterai un errore”. Joan Garcia ha anche difeso il reparto arretrato dalle critiche, ricordando che il lavoro difensivo riguarda tutta la squadra: “Non sono d’accordo con le critiche. Con lo stile e il sistema che abbiamo, in difesa è importante tutta la squadra. Se quelli davanti non partecipano alla pressione difensiva, la difesa è esposta. È fondamentale che tutti siano coinvolti: quelli davanti devono pressare come devono e quelli dietro devono rispondere”. Il portiere ha individuato nel controllo del pallone il principale punto di forza del Barcellona, anche quando si tratta di gestire il risultato: “Molte volte si pensa che per chiudere una partita bisogna abbassarsi o difendere di più, ma credo che la forza di questa squadra sia mantenere il pallone. È un ottimo modo per chiudere le partite”. Un concetto emerso anche nella recente vittoria contro l’Atletico Madrid, nella quale i blaugrana sono riusciti a gestire il finale attraverso il posspossesso. Joan Garcia ha parlato anche delle ambizioni stagionali del Barcellona, senza nascondere il desiderio di competere per tutti i trofei: “Abbiamo una squadra per competere e provare a vincere tutte le competizioni, sapendo quanto sia difficile. Vedo il gruppo molto motivato”. Sulla Champions League, però, ha voluto lanciare un messaggio preciso: “È un obiettivo, ma non deve diventare un’ossessione, perché potrebbe essere negativo”. Infine, un passaggio sulla propria crescita dopo il problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare la precedente convocazione con la Spagna: “Ogni volta mi sento meglio e più a mio agio quando gioco. Sono contento di come sto migliorando e di come stanno diminuendo i fastidi. Bisogna continuare così”.

foto: instagram Joan Garcia