Joan Garcia: “Il nostro stile al Barça? Comporta un grande rischio, ma si è visto che ne vale la pena”

10/11/2026 | 16:26:21

Joan Garcia, alla seconda stagione da portiere del Barcellona, ha già vinto la Liga e la Supercoppa spagnola con i Blaugrana. L’obiettivo stagionale dichiarato è la Champions League, che in Catalogna manca dal 2015, ma per sollevarla al cielo servirà sistemare il reparto difensivo, spesso bucato. Proprio dello stile ultra offensivo voluto da Hansi Flick ha parlato il numero 1 del Barça in un’intervista al Mundo Deportivo: “Ovviamente, con lo stile che abbiamo, il portiere deve essere concentrato e attento per aiutare in ogni modo possibile. In questo senso mi sento a mio agio. Ovviamente comporta un rischio molto grande, ma penso che alla fine sia stato visto che ne vale la pena, che funziona, e sono felice di poter aiutare”.

Foto: Instagram Joan Garcia