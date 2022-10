“No room for racism”: la Premier League si inginocchierà nelle prossime due giornate

Una problematica che, ancora oggi, non è riuscita a dissolversi. Il razzismo, purtroppo, è ancora una temibile piaga del calcio e per fronteggiarla i giocatori della Premier League, come reso noto dalla Lega, si inginocchieranno nelle prossime due giornate di campionato, ovvero l’8 e il 16 ottobre. La campagna “No room for racism” continuerà anche durante le partite di Santo Stefano dopo Qatar 2022.

Foto: logo Premier League