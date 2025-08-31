Jimenez verso il Bournemouth. Musah “vede” l’Atalanta. E per Rabiot…

31/08/2025 | 09:05:47

Alex Jimenez viaggia spedito verso il Bournemouth. Il Como è ormai fuori dai giochi, per sua scelta, visto che a sorpresa ieri (nostra esclusiva) ha chiuso Posch. Il club inglese invece è a un passo dalla definizione, affare di circa 22-23 milioni più bonus, il Milan ha chiesto un obbligo semplice, l’esterno che ha da tempo rotto con Allegri è pronto a raggiungere la nuova destinazione per le visite. Nel frattempo si sta sbloccando l’operazione Musah con l’Atalanta, sono le ore per mettere tutto a posto. E come si può notare non c’è traccia di un trasferimento di Brescianini al Napoli per sbloccare l’affare, il Milan ha ormai deciso di dare il benestare malgrado l’infortunio di Jashari. E sapete perché? Perché il Milan ci proverà fino in fondo per Adrien Rabiot, vi abbiamo già svelato un sondaggio del 22 agosto quando anche il Napoli si era informato, pochi giorni fa (il 28 agosto) abbiamo segnalato l’insistenza di Allegri verso un suo pupillo. L’accordo con l’OM è semplice, adesso serve andare a dama con la mamma-agente del centrocampista su ingaggio e commissioni. E non c’è troppo tempo da perdere…

Foto: Instagram Milan