Jimenez: “Sono molto felice di essere alla Fiorentina e di poter aiutare la squadra”

16/07/2026 | 17:10:40

Il nuovo calciatore della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Sono molto felice di essere qui e poter aiutare la squadra. L’emozione di tornare in Italia? Alla fine ho cominciato in Italia, è sempre bello tornare dove hai iniziato a giocare in prima squadre e ora sono molto felice di essere qua alla Fiorentina e di esser stato voluto al 100% dal club. L’importante è aiutare la squadra ma mi trovo bene a giocare come terzino destro visto che è la posizione dove ho sempre giocato”.

Foto: sito Fiorentina