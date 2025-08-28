Jimenez, il giocatore non è stato convocato per la trasferta di Lecce

28/08/2025 | 17:36:19

Sembra arrivata al capolinea l’esperienza di Alex Jimenez al Milan. Il giocatore non è stato convocato per la trasferta di campionato a Lecce. Il giocatore, dopo un ottimo inizio a Milano prima con Fonseca e successivamente con Conceiçao, sembra non aver convinto Massimiliano Allegri. Sirene di mercato in Italia e apprezzamenti dalla Premier per il centrocampista classe 2005. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato tutto può realmente succedere.

Foto: Instagram Milan