Jiangsu Suning, ecco il sostituto di Bale: ufficiale l’arrivo di Ivan Santini

Incassato il no del Real Madrid per il trasferimento di Gareth Bale, lo Jiangsu Suning non ha perso tempo, ufficializzando l’arrivo dell’attaccante croato Ivan Santini. Il classe 1989 ex Anderlecht si trasferisce in Cina, andando ad occupare un’altra casella destinata ai giocatori stranieri che, stando alle regole della federazione, non possono essere più di quattro. Al momento, Santini è il quinto, arrivato dopo Miranda. Lo Jiangsu dovrà dunque cedere uno tra Eder, Paletta e Alex Texeira, rinunciando in modo definitivo a Bale.

Foto Instagram Jiangsu Suning