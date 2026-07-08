Jhon Lucumí: non solo Juve. Si informa anche l’Inter

08/07/2026 | 18:23:16

Vi abbiamo parlato in più occasioni di Jhon Lucumí, difensore centrale del Bologna in scadenza di contratto tra meno di un anno che ha ultimato la sua avventura mondiale con la Colombia. Lucumí ha una clausola da 28 milioni che scade a metà luglio, abbiamo segnalato in più occasioni il forte interesse della Juventus che, però, non vorrebbe pagare tutta la clausola. Secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari, anche l’Inter (che ha già sondato Chalobah) ha chiesto informazioni nelle ultimissime ore in attesa di una decisione definitiva.

Foto: X Bologna