Jet privato e locale prenotato: Lamine Yamal si prepara alla cerimonia del Pallone d’Oro

22/10/2026 | 17:00:38

Cresce l’attesa per la cerimonia del Pallone d’Oro, in programma lunedì 26 ottobre a Londra per la prima volta, in occasione dei 70 anni dalla prima consegna. I tre candidati alla vittoria finale, secondo le prime stime, sono Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Proprio il giocatore del Barcellona, arrivato secondo nella passata rassegna, ha programmato l’intera giornata nella speranza di tornare in Catalogna con il trofeo. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, il 10 blaugrana viaggerà la mattina a bordo di un jet privato con la famiglia, gli amici e il team di lavoro. Inoltre, avrebbe già prenotato un locale in cui festeggiare l’eventuale vittoria.

Foto: Instagram Yamal