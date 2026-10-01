Jesus: “Ronaldo è un simbolo, un’icona, ma sono chiaro nella mia coscienza. Ne parleremo da domenica”

01/10/2026 | 20:49:42

Jorge Jesus torna a parlare del caso Cristiano Ronaldo, fuggito dal ritiro del Portogallo nella giornata di ieri dopo incomprensioni con l’allenatore. Quest’ultimo, alla domanda su CR7 di Sport Tv, ha risposto: “Ho molti anni di esperienza nel calcio e so di non aver fatto nulla che avrebbe dovuto far andare le cose diversamente. Sono completamente rilassato in questa situazione, poiché sono chiaro nella mia coscienza. Dopo la partita con la Norvegia, parleremo di questo argomento. Non scapperò da questo. Nessuno può togliere ciò che Cristiano rappresenta. È un simbolo, è un’icona. Questo non è in discussione”.

Foto: Instagram Portugal