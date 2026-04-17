Jesus Rodriguez: “Oggi non bene, ma siamo contenti del percorso fatto”

17/04/2026 | 21:56:22

Jesus Rodriguez, giocatore del Como, ha analizzato a Dazn il ko contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Contro l’Inter è stata una partita diversa, c’era orgoglio per la prestazione. Oggi non bene la prima ora, poi siamo cresciuti, Resto fiducioso nella squadra e nel nostro percorso da qui alla fine”.

Ti aspettavi di più dalla squadra dopo il 2-1? “Affrontavamo una squadra non semplice, soprattutto in casa. Abbiamo provato a reagire e sicuramente lo faremo a partire dalla prossima partita”. Come ti senti per questo finale di stagione? “Un pochino di dolore ce l’ho ancora, ma mi sento bene. L’obiettivo è dare una mano alla squadra per chiudere al meglio la stagione”.

Foto: sito Como