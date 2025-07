Jesus Rodriguez: “Il Como ha un progetto ambizioso, voglio raggiungere obiettivi importanti”

02/07/2025 | 18:51:09

In seguito alla firma con il Como, Jesus Rodriguez ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono davvero felice di essere qui e di far parte di un progetto così ambizioso. Sono arrivato con grande entusiasmo, voglia di crescere e di dare il massimo per perseguire obiettivi importanti. Sono molto motivato e determinato. La mia prima impressione è stata molto positiva. L’accoglienza è stata calorosa, da parte di tutto lo staff del club. Como è una città splendida e spero di viverla appieno, dentro e fuori dal campo.

FOTO: Instagram Jesus Rodriguez