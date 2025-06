Jesus Rodriguez al Como in chiusura (da ieri): tutto confermato

27/06/2025 | 17:45:06

Ieri vi abbiamo parlato di una chiusura per la trattativa per Jesus Rodriguez, esterno classe 2005 del Betis, al Como. Dopo quanto il club lariano aveva seminato nei giorni scorsi, oggi sono arrivate ulteriori conferme (nessuna sorpresa, quindi) su una trattativa che, adesso, attraverserà soltanto i passaggi formali e burocratici. Operazione da base fissa da circa 20 milioni più 4-5 di bonus per poter consegnare subito a Fabregas l’ennesimo rinforzo importante del mercato faraonico del Como.

Foto: Instagram Rodriguez