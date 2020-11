Jerome Boateng lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto al difensore, che sarà libero già da gennaio di scegliere una nuova destinazione per il 1° luglio 2021. In merito lo stesso giocatore ha dichiarato al Suddeutsche Zeitung: “Nessuno si è avvicinato a me, nessuno mi ha parlato, non sapevo niente. Sono rimasto molto sorpreso”.

Foto: Bild