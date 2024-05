Jerome Boateng saluta la Salernitana: “E’ stato un onore indossare questa maglia. Grazie di tutto”

Jerome Boateng saluta la Salernitana dopo pochi mesi dal suo arrivo. L’ex campione del Bayern Monaco, ha salutato Salerno e i tifosi granata con un post sui social: ““Caro Salernitano, sfortunatamente, la stagione non è andata nel modo che tutti avremmo voluto. Fa male, il fatto che non sia stato in grado di aiutare nel modo in cui avrei sperato. Quando sono arrivato, sono stato accolto a braccia aperte e sono davvero grato per il supporto da parte del management del club, dei tifosi e dell’intera città. Vorrei ringraziare ognuno di voi per l’incondizionato supporto. Nei momenti belli e in quelli brutti, potrete dire di mettere cuore e anima nel supportare il club. E’ stato un onore per me indossare la maglia granata. Auguro a voi tifosi e al club il meglio per il futuro. Grazie di tutto”.

Foto: Instagram Salernitana