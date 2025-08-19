Ufficiale: Jerome Boateng risolve il contratto con il LASK

19/08/2025 | 14:20:12

Dopo un solo anno in Grecia, Jerome Boateng risolve il contratto con il LASK. Di seguito il comunicato del club greco: “Jerome Boateng e il LASK hanno concordato di comune accordo la risoluzione immediata del contratto in essere. Il difensore centrale di 36 anni lascia il club con effetto immediato. Boateng era arrivato al LASK lo scorso anno e in questo periodo ha disputato complessivamente 14 partite ufficiali con i bianco-neri. Nonostante il campione del mondo 2014 sia stato spesso frenato dagli infortuni, la sua esperienza internazionale lo ha reso un leader apprezzato sia in campo sia nello spogliatoio. In particolare, i giocatori più giovani hanno potuto beneficiare del suo supporto nello sviluppo della loro carriera. Ora Boateng e il LASK hanno deciso di comune accordo di risolvere immediatamente il contratto, che sarebbe scaduto nell’estate 2026″.

Foto: sito LASK