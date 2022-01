Jerome Boateng: “Perchè ho scelto il Lione? Volevo scoprire un nuovo paese. La Bundesliga non era la mia priorità”

Il difensore tedesco Jerome Boateng passato in estate al Lione ha parlato del motivo del suo trasferimento in Francia, le sue parole rilasciate a beIN Sports: “Avevo la possibilità di restare in Bundesliga, o anche di giocare la Champions League altrove. Ma non era la mia priorità. Il mio obiettivo era scoprire qualcos’altro: un nuovo paese, una nuova lingua, ecco perché la mia scelta è stata l’OL. Ho visto un grande potenziale qui e sono felice di scoprire un nuovo campionato dopo tanti anni in Germania. Non è stata una decisione facile per la mia famiglia. Avevo bisogno di unirmi a un progetto, di discutere con l’allenatore e i dirigenti del club”. FOTO: Bild