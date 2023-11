Jeremy Doku: sempre più titolare nel Manchester City di Guardiola

Da quando è arrivato al Manchester City, e da quando è partito dalla panchina, Pep Guardiola ha amato tenersi alla larga dai cliché filosofici che gli si appiccicano addosso, mettendosi costantemente in discussione, reinventandosi e cambiando il modo di giocare delle sue squadre per rimanere un passo avanti alla concorrenza.

Doku è diventato parte integrante del progetto del Manchester City, riflettendo la filosofia di Guardiola di selezionare giovani talenti e integrarli nella squadra senza compromettere il livello di gioco. L’adattabilità del giovane talento belga al sistema tattico del City è una testimonianza della capacità del tecnico spagnolo di plasmare i giocatori secondo le esigenze della squadra.

Partito titolare già più di una volta, e andato a segno in partite importante, l’ex Rennes si sta ritagliando il suo spazio in una franchigia che di qualità ne è sommersa. Sintomo che la meritocrazia e il talento vengono prima del nome che si porta dietro la maglia in quel di Manchester.

Foto: Instagram Manchester City