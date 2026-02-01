Jeremie Boga torna in Italia: c’è l’accordo con la Juventus

01/02/2026 | 08:20:55

Jeremie Boga torna in Italia, sarà il vice Yildiz. Nelle ultime ore la Juventus ha deciso di sciogliere qualsiasi tipo di riserva e di prendere l’ex Sassuolo che da diverse settimane era ormai un separato in casa a Nizza. Boga era stato proposto a diversi club, lui aveva aperto alla possibilità di tornare in Italia, alla fine la Juventus ha deciso di procedere e di mettere a disposizione di Spalletti una pedina in più per il reparto offensivo. Operazione in prestito con diritto di riscatto, Boga è atteso per le visite. Aspettando il famoso centravanti, la vera richiesta dell’allenatore fin qui non esaudita. E con la speranza di poter avere il via libera del Tottenham per Kolo Muani, ieri vi abbiamo raccontato il contatto con il Paris-Germain che non ostruirebbe la strada alla Juve in caso di via libera degli Spurs.

Foto: Instagram Boga