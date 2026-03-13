Jémez (vice West Ham): “Adama ha un fisico non adatto al calcio, sembra un culturista in miniatura”

13/03/2026 | 11:00:43

Il vice allenatore del West Ham, Paco Jémez, ha concesso un’intervista al programma El Larguero di Cadena SER. Queste le sue parole:

“Ha un fisico non adatto al calcio. Assomiglia più a un giocatore della NFL; sembra un culturista in miniatura. L’ossessione per le caratteristiche fisiche? Oggigiorno è un fattore determinante. Quando sono arrivato in Premier League, ho capito che qui ci sono delle vere bestie. La fisicità è importante, ma ciò che conta è il pallone. Datemi giocatori che sappiano giocare a calcio. Quando la fisicità diventa importante, bisogna essere bravi con la palla. Credo che i giocatori debbano saper giocare a calcio, e tutto il resto è un bonus”.

Foto: X West Ham