Javier Zanetti compie gli anni, gli auguri dell’Inter

Giornata speciale quella di oggi per il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, che spegne 48 candeline. La società nerazzurra, tramite nota ufficiale sul proprio sito, ha voluto augurare all’argentino i migliori auguri di buon compleanno:

“Nato a Buenos Aires il 10 agosto del 1973, oggi Javier Zanetti festeggia 48 anni: una vita all’insegna dei colori nerazzurri, dall’arrivo nell’estate del 1995, al ruolo di vice presidente. In mezzo una carriera straordinaria grazie alla quale ha conquistato compagni, avversari, tifosi e l’ingresso come primo difensore nella Hall of Fame nerazzurra. 858 partite giocate con la maglia dell’Inter, 73284 minuti in campo e sedici trofei alzati: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Uefa, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane a cui si aggiunge il diciannovesimo tricolore nerazzurro conquistato da vice presidente.

Oggi Javier Zanetti compie 48 anni e riceve gli auguri da parte di tutto il mondo interista“.

Foto: Twitter Javier Zanetti