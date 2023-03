Javier Zanetti: “Semifinale Champions? Non ho preferenze tra Milan e Napoli, mi piacerebbe arrivarci”

Javier Zanetti, bandiera dell’Inter e vicepresidente del club, ha parlato ai microfoni di Madero Sport del sorteggio di Champions League e non solo. Alcune parole dell’ex calciatore argentino: “È stato un anno difficile perché il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Gli azzurri sbagliano pochissimo, le altre mancano di continuità. Noi intanto abbiamo vinto una Supercoppa col Milan e siamo in semifinale di Coppa Italia. Benfica? È una rivale difficile, va rispettata. Ma noi abbiamo le armi necessarie per fare due buone partite. La Champions è una competizione di dettagli, sono fiducioso. Semifinale? Non ho preferenze tra Milan e Napoli, mi piacerebbe giocarla. Poi quando ci saremo ci penseremo. Già eliminare il Benfica sarebbe importante”.

Foto: Twitter ufficiale Zanetti