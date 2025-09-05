Javier Zanetti non ha dubbi: “Ronaldo il più grande colpo dell’era Moratti”

05/09/2025 | 16:00:30

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato delle dichiarazioni presenti sul sito ufficiale del club nerazzurro. Le parole dell’ex bandiera della Beneamata: “Ronaldo? La parola Fenomeno lo definisce. Quello che faceva anche in allenamento era sorprendente ogni giorno. Era simpatico, positivo e averlo con te era un vantaggio. Le stagioni fatte insieme abbiamo visto il miglior Ronaldo, era nella piena maturità. È stato il colpo più importante dell’era Moratti“. Sugli allenatori passati: “Allenatori ne ho avuti tanti. Ricordo Bianchi. Appena arrivato, mi chiamò in camera e mi chiese dove avrei preferito giocare. Mi sorprese l’approccio, mi accolse con un sigaro e un mazzo di carte. Poi Simoni, resterà un padre per noi. E Mourinho per la metodologia di lavoro che non conoscevamo. Non eravamo certi dei risultati all’inizio”. I compagni più simpatici per Zanetti: “In camera sempre Cordoba, prima Djorkaeff e Zamorano. Il più simpatico però Maicon. Faceva cose e gesti coi tifosi che sorprendevano, per simpatia”.

Foto: sito Inter

