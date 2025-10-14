Javier Zanetti eletto vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale FIFA: il comunicato dell’Inter

14/10/2025 | 13:10:27

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è pronto ad assumere un nuovo ruolo all’interno della FIFA: il dirigente nerazzurro entrerà a far parte con il ruolo di vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale.

A darne notizia è stato il club tramite un comunicato ufficiale:

“Il Consiglio della FIFA durante la riunione del mese di ottobre ha nominato Javier Zanetti Vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del calcio FIFA nata con l’obiettivo di promuovere il calcio come strumento per generare un impatto sociale positivo a livello globale. Zanetti ricoprirà la carica di Vicepresidente del Comitato per il mandato 2025-2029″.

Foto: sito Inter