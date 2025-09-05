Javi Puado: “Barcellona? Non ci andrei al 100%. Ecco cosa penso del trasferimento di Joan Garcia”

05/09/2025 | 15:00:08

I massimi quotidiani spagnoli hanno riportato l’intervista di Javi Puado ai microfoni di RAC1. La stella dell’Espanyol ha commentato la possibilità di un trasferimento futuro al Barcellona, “cugino” del club catalano: “Se ci sarei andato? No. Non per nulla. Alla fine il Barcellona è un club… Con un’offerta molto buona? Spero solo che non arrivi, ma no. Capisco di essere qui all’Espanyol da tanto tempo, in un club che mi ha dato tutto. Credo al 100% che non me ne andrei. Ma non mi è arrivata alcuna offerta e non credo che arriverà, e meglio così. Se il Barça ti vuole, quasi certamente anche un’altra squadra di buon livello sarà interessata”. Sul trasferimento di Joan Garcia: “Non gli ho detto ‘Joan, non andare al Barça, vai in un’altra squadra’. Alla fine è una sua decisione, e prenderà quella che ritiene migliore per la sua carriera e per la famiglia. Speravamo restasse con noi tutto l’anno, o anche per tutta la vita, ma se doveva andare, meglio un’altra squadra, sì. Ma se ha scelto il Barça, va bene così”.

Foto: Instagram Joan Garcia