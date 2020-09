Javi Martinez stende il Siviglia ai supplementari, il Bayern si prende anche la Supercoppa

Una finale di Supercoppa Europea infinita quella andata in scena alla Puskas Arena di Budapest tra Bayern Monaco e Siviglia, vincitrici rispettivamente di Champions League ed Europa League nell’ultima stagione. Sono stati gli spagnoli a passare in vantaggio nel primo tempo con Ocampos su rigore, poi per i bavaresi Goretzka ha rimesso tutto in parità grazie a un gran Lewandowski che si è sacrificato per la squadra. Al triplice fischio il punteggio però resta inchiodato sull’1-1. Al 104° ci ha pensato Javi Martinez di testa a beffare Bono dopo un rimpallo nato da un tiro di Alaba.

JAVIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! — FC Bayern München (@FCBayern) September 24, 2020

Foto: twitter Bayern