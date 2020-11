Javi Martinez: “Spero di essere in forma per domani, tornare in Spagna è sempre speciale”

Javi Martinez è andato in conferenza stampa alla vigilia della gara che vedrà il suo Bayern Monaco affrontare l’Atletico Madrid, nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. Lo spagnolo ha parlato delle sue condizioni fisiche e di quella che sarà la sua prima partita al Wanda Metropolitano, casa dell’Atletico dal 2017:

“Sono uscito zoppicando un po’ contro lo Stoccarda, ho sentito qualcosa all’anca ma sta migliorando. Spero di essere in forma domani per giocare e dare il 100%.

Tornare in Spagna è sempre qualcosa di speciale. Non ho mai giocato nel nuovo stadio contro l’ Atletico. Se si avvicina a quello che era il vecchio Calderon, è un bello stadio”.



Foto: AS