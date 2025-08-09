Ufficiale: Javi Guerra rinnova con il Valencia fino al 2028
09/08/2025 | 10:45:13
“Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Javi Guerra per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2029. Il giovane centrocampista, uno dei talenti più promettenti della sua generazione, prolunga così il suo legame contrattuale con il club valenciano in un rinnovo che dimostra il fermo impegno del Valencia CF nella sua crescita, così come la volontà del giocatore di continuare a svilupparsi insieme alla squadra.
La firma del nuovo contratto consolida il suo senso di appartenenza a questa nuova fase del progetto, puntando a compiere ulteriori passi in avanti con l’obiettivo di scrivere la propria storia come un giocatore simbolo, valenciano e cresciuto in casa.
Foto: x Valencia