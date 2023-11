JAVI GUERRA: IL PERCORSO DI UN PREDESTINATO

Il calcio è un mondo affascinante, dove giovani talenti emergono dalle accademie per lasciare il segno nelle squadre di massima serie. Uno di questi gioielli è Javi Guerra (classe 2003), un prodotto giovanile del Villarreal che ha attirato l’attenzione quando è entrato a far parte della cantera del Valencia nel 2019.

Il 14 maggio 2021 segna una pietra miliare nella sua giovane carriera: la firma del suo primo contratto da professionista con il Valencia, accordo che lo lega al club fino al 2024. Questo contratto rappresenta non solo la sua dedizione al club ma anche la fiducia che la società ha nei suoi confronti.

I primi passi di Guerra nel club spagnolo sono arrivati con la squadra riserve, dove ha trascorso due stagioni ad affinare le sue abilità e a maturare come giocatore. Tuttavia, il suo momento di gloria è arrivato il 16 gennaio 2022, quando ha fatto il suo debutto in prima squadra durante una partita di Coppa del Re contro l’Atlético Baleares. La sua entrata in campo nel finale ha contribuito alla vittoria per 1-0, sottolineando subito la sua capacità di fare la differenza quando più conta.

La consacrazione di Javi nella Liga è arrivata il 16 aprile dell’anno successivo, quando è stato chiamato a sostituire Samu Castillejo nella partita contro il Siviglia. Nonostante la sconfitta per 2-0, la sua presenza in campo ha dimostrato che il giovane talento era pronto per misurarsi con i migliori del campionato spagnolo.

Il 27 aprile 2023, il talentino spagnolo ha scritto un capitolo indelebile nella sua storia e nella storia del Valencia. Entrato come sostituto nel finale contro il Real Valladolid, ha segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero. Un momento magico che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio e ha confermato il suo potenziale come futuro protagonista.

Le sue qualità tecniche, la determinazione in campo e la capacità di rispondere sotto pressione stanno guadagnando l’ammirazione dei tifosi e l’attenzione degli addetti ai lavori. Il suo viaggio appena iniziato nella Liga promette emozioni e successi, e non vediamo l’ora di seguire la crescita di questo giovane talento che ha già dimostrato di avere il cuore di un campione.

Foto: Instagram Javi Guerra