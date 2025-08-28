Jashari: “Tornerò più forte di prima per raggiungere i nostri obiettivi”

28/08/2025 | 21:34:26

Ardon Jashari ha parlato dopo l’infortunio al perone che lo terrà lontano dai campi per due mesi. Le parole su Instagram: “Voglio ringraziare tutti voi per l’incredibile supporto e i messaggi di queste ultime ore. Il mio principale obiettivo ora è lavorare duramente, tornare più forte di prima e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi insieme a questa grande squadra. Per tutti voi. Forza Milan”. Questo il comunicato dei rossoneri sull’infortunio: “In seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo”.

FOTO: Sito Milan