Jashari torna ad allenarsi, ma il Milan è sempre in attesa

22/07/2025 | 11:53:21

Il portale belga HLN aggiorna sul capitolo Jashari. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con il Club Brugge, anche se in una seduta personalizzata. Il giocatore resta una priorità del Milan dopo quanto raccontato in esclusiva lo scorso 12 giugno, ricordiamo inoltre che non è stato convocato per la Supercoppa belga.

Foto: Instagram Jashari