Jashari sempre più vicino al Milan: non è convocato per Brugge-Genk

26/07/2025 | 18:50:37

Il centrocampista Ardon Jashari non figura nella lista dei calciatori convocati per la partita Brugge-Genk di domani, prima giornata del campionato belga. Un altro segnale che fa sorridere il Milan in una trattativa che va avanti dallo scorso 12 giugno e della quale vi abbiamo raccontato nuovi dettagli nelle ultime ore.

Foto: Instagram Jashari