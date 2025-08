Jashari, sempre più Milan. Il Bruges non lo convoca

05/08/2025 | 15:10:13

Il Milan e Jashari sono sempre più vicini. Il Bruges ancora una volta non convoca il centrocampista per i prossimi impegni ufficiali. Ormai il suo approdo in rossonero è imminente. I rossoneri lo inseguono dal 12 giugno, circa due mesi di attesa per arrivare all’obiettivo di mercato. Si tratta di un affare da circa 40 milioni di euro che la compagine belga chiede ai rossoneri e ormai le parti sono davvero vicine.

Foto: Instagram personale