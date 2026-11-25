Jashari: “Sappiamo che attorno a noi c’è pressione. Posso fare meglio e sto lavorando per mostrare la miglior versione di me stesso”

25/11/2026 | 20:11:56

Ardon Jashari, fresco di primo gol con la maglia del Milan, presenta la sfida contro l’Olympiacos, in programma giovedì alle 18:45.

Sull’importanza della sfida: “Domani è una grande opportunità, ma sappiamo che c’è pressione per tutti noi”.

Su Freuler, suo compagno di Nazionale: “Avrò un’extra motivazione. Abbiamo parlato di questa partita mentre eravamo in Nazionale. Non vede l’ora di giocare contro di noi ed anche io non vedo l’ora di giocare contro di lui. Sarà una grande partita e non vedo l’ora di batterlo”.

Sul suo momento: “So che posso fare molto meglio. Ho giocato bene contro il Frosinone, ma non è il livello che voglio mostrare. Sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di me stesso, in modo che tutti possano vedere di cosa sia capace di fare”.

Foto: X Serie A