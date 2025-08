Jashari saluta il Brugge: “Si è detto e scritto tanto, ho dato tutto per voi”

06/08/2025 | 18:59:16

Ardon Jashari saluta il Club Brugge via Instagram, le parole del centrocampista annunciato dai rossoneri nelle scorse ore: “Si è detto e scritto tanto in queste ultime settimane. E quel che ho da dire è semplice: grazie. Grazie, Club Brugge. Grazie ai tifosi, ai compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la forza di performare al meglio. Nel corso della scorsa stagione, ho dato tutto per la maglia Blauw-Zwart. Sì, ho vinto riconoscimenti individuali, ma nulla è paragonabile a ciò che abbiamo ottenuto insieme. Alzare la coppa a Bruxelles, come squadra, come club, è stato il momento più appagante. Il derby vinto è un altro ricordo che non dimenticherò mai. Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient’altro che gratitudine. Ora è tempo per un altro step nella mia carriera. Con amore, Ardon”.

FOTO: Sito Milan