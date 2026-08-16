Jashari: “Questo Milan ha qualità. Se ci esprimiamo al 100% possiamo toglierci soddisfazioni”

16/08/2026 | 15:25:51

Il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione che si attende in rossonero.

Le sue parole: “Cerco di esprimermi al meglio e contro lo United ho avuto buone sensazioni in campo. Se la squadra si esprime come deve, allora io posso mostrare le mie qualità in campo. Sono contento della mia prestazione: so che posso migliorare anche alcune cose per essere al massimo e spero che la prossima settimana e durante questa stagione, possa essere al mio meglio”.

Sul ruolo: “Questa è una decisione dell’allenatore, ma penso che, naturalmente, giocare con Luka sia fantastico. È uno dei migliori giocatori al mondo e condividere il campo con lui è incredibile. Insieme abbiamo giocato 30 minuti contro l’Inter e penso che lì abbiamo visto che possiamo giocare anche uno accanto all’altro. Vediamo cosa deciderà l’allenatore, ma non dico di no a giocare insieme a Luka”.

Su Amorim: “Abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda lo stile con cui vogliamo giocare, ma penso che dobbiamo migliorare alcuni dettagli, con e senza la palla. Però siamo sulla buona strada”.

Foto: sito Milan