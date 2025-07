Jashari oltre 20 giorni dopo: il Milan ha fatto il massimo. E ora…

05/07/2025 | 00:08:58

Ardon Jashari e il Milan: sono trascorsi oltre 20 giorni – era il 12 giugno – dall’esclusiva di Michele Criscitiello su un profilo che mai era stato accostato ai rossoneri. E da allora il club rossonero ha fatto tutto ciò che avrebbe dovuto, alzando l’offerta iniziale che aveva una base di 25-27 milioni sfondando abbondantemente il muro dei 30 e aggiungendo bonus per arrivare a quota 37-38. Sembra il De Ketelaere bis, sempre con il Club Brugge protagonista, e sappiamo com’è andata a finire. Il Milan ha fatto il massimo, ci sono dei limiti che non possono essere superati, magari se aggiungesse un altro milioncino di base fissa andrebbe fino in fondo. Ma anche così il Milan confida di avere il semaforo verde, puntando sulla volontà del centrocampista che vuole solo i rossoneri. Ottimismo? Realismo che in condizioni del genere spesso non guasta, vedremo.

Foto: Instagram Jashari