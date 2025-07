Jashari non convocato per la Supercoppa: il Milan è la sua priorità

19/07/2025 | 18:23:46

Il Club Brugge ha diramato la lista dei 22 convocati da Nicky Hayen per la gara di Supercoppa, ma spicca un’assenza importante: quella di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, come anticipato dallo scorso 12 giugno, ha già fortemente espresso la volontà di trasferirsi al Milan e resta fuori in attesa di novità sul fronte mercato. I rossoneri, dunque, restano l’assoluta priorità del centrocampista svizzero. Di seguito l’elenco completo dei convocati del Brugge:

Mignolet, Jackers,Van den Heuvel, Mechele, Ordóñez, Gomez, Romero, Spileers, Meijer, Seys, Audoor, Campbell, Reis, Onyedika, Vanaken, Vetlesen, Skóraś, Sandra, Tzolis, Tresoldi, Vermant, Furo.

Foto: Instagram Jashari