Jashari, nessuna sorpresa: il Club Bruges non lo convoca per la sfida al Mechelen

31/07/2025 | 18:23:55

Ardon Jashari, senza nessuna sorpresa, non figura tra i convocati del Brugge per la seconda giornata di campionato. Domani il Club Brugge affronterà il Mechelen in trasferta alle 20:45. Il centrocampista svizzero, che quest’estate si è allenato solo poche volte nel centro sportivo del Club Bruges, non perde occasione per ribadire la sua voglia di andare al Milan.

Foto: Instagram Jashari