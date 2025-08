Milan, Jashari è pronto per le visite mediche

06/08/2025 | 09:41:12

Arrivato poco prima delle ore 9:00 alla clinica “La Madonnina” in centro a Milano, è tempo delle consuete visite mediche per Ardon Jashari. Il giocatore è atterrato a Linate nella serata di ieri, ponendo fine a una telenovela di una trattativa lanciata in esclusiva da Sportitalia il 12 giugno scorso. Solo l’ultimissimo scoglio separa Jashari dalla sua nuova avventura in rossonero.

Foto: Instagram Jashari