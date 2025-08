Jashari-Milan: ora è anche ufficiale. Una lunga volata dal 12 giugno

06/08/2025 | 17:26:53

Jashari nuovo giocatore del Milan, è ufficiale dopo la trattativa che via abbiamo raccontato nelle ultime settimane, con il nome venuto fuori a sorpresa lo scorso 12 giugno per la prima volta. “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell’estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022.Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30.

FOTO: Sito Milan