Jashari-Milan: 12 giugno-4 agosto, c’è aria di svolta

04/08/2025 | 20:10:18

Ardon Jashari al Milan: finalmente c’è aria di svolta. Dalla prima esclusiva di Sportitalia (12 giugno) la resistenza ferrea del centrocampista classe 2002 che ha voluto soltanto i rossoneri, che ha rifiutato qualsiasi destinazione, che non si è presentato rifiutando qualsiasi tipo di contatto con il Bruges. La giornata di oggi è stata proficua per l’apertura del club belga che le ha provate tutte per alzare il muro e che adesso ha un atteggiamento molto più morbido. I contatti con il Milan adesso possono portare agli accordi definitivi su modalità di pagamento e dopo la cifra al rialzo presentata dei rossoneri, in modo da poter liberare Jashari destinazione Max Allegri.

Foto: Instagram Jashari