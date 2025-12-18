Jashari: “Mi sento molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Modric? Ha una mentalità vincente incredibile”

18/12/2025 | 11:20:33

Il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Come mi sento? Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo. Chi mi ha aiutato di più? Tutti al Milan mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire importante: i compagni,lo staff, l’allenatore, i dirigenti… I primi tre giorni sono stati difficili dal punto di vista mentale, ma dopo ho avuto la possibilità di andare a trascorrere qualche settimana con la mia famiglia. Modric? Giocare con lui è incredibile per tutti, non solo per me. Io occupo la sua stessa posizione e posso imparare molto: ha caratteristiche tecniche eccezionali, ma anche una personalità super che mostra anche nel modo in cui si approccia con i ragazzi. Alla sua età chi ricopre il suo ruolo di solito si è già ritirato, mentre lui lavora tutti i giorni con impegno, ambizioni, motivazioni e disciplina. Ha una mentalità vincente incredibile. Allegri? Il mister è importante, ci sta sempre vicino. Avere uno come lui dà fiducia ai singoli e allo spogliatoio. Per i nostri successi è fondamentale: ha esperienza e ha lavorato con giocatori incredibili. Da uno come lui posso imparare molto”.

Foto: sito Milan