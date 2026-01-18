Jashari: “L’infortunio è stato uno shock, avevo lottato tanto per venire al Milan. Scudetto? E’ presto per parlarne”

18/01/2026 | 23:44:00

Jashari ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lecce: “L’infortunio è stato uno shock. Avevo lottato tanto per venire qui, la trattativa è stata molto lunga (ve l’abbiamo raccontata dal 12 giugno), ma ora sto bene. Certo, non è stato facile, ma piano piano sto tornando al 100%. Vedere Modric è un onore per me. Abbiamo un giusto mix di esperienza e di ragazzi giovani. Dobbiamo continuare con questa mentalità in ogni partita, perché ogni partita è difficile. Parlare di titolo? È presto ora. Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così. La stagione è lunga”.

Foto: sito Milan