Jashari: “Il paragone con Xhaka? Sono orgoglioso ma abbiamo due stili di gioco completamente diversi”

27/09/2026 | 12:39:17

Il centrocampista del Milan e della Nazionale svizzera, Ardon Jashari, ha parlato ai microfoni di Blick. Queste le sue parole:

“La vittoria con la Macedonia del Nord? La mia famiglia è sicuramente orgogliosa che abbiamo vinto e di avermi potuto vedere giocare dal vivo in patria. È un sogno per me e per loro che io abbia potuto giocare a Skopje, dove ho le mie radici. Ho cercato semplicemente di mettere in campo le mie qualità e di aiutare la squadra, non di sostituire Granit. Il paragone con lui? Sono orgoglioso di essere paragonato al nostro giocatore recordman di presenze. Tuttavia, abbiamo due stili di gioco completamente diversi. Per me la cosa importante è che la squadra si fidi di me”.

Foto: sito Milan